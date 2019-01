Jaanus Rahumägi: ainulaadne võimalus maailmamerel tegijaks saada ei tohi takerduda teadmatusse

Lipueelnõu peamiseks diskussiooniteemaks on tõstetud küsimus kas kehtestada meremeeste palga maksuarvestuse miinimum 750 eurot või kaotada meremeeste tulumaks üldse. India ookeanil ja Aafrika rannikul laevakaitsega tegeleva turvaettevõtja Jaanus Rahumägi hinnangul on meremeeste tulumaksu küsimus emotsionaalne kõrvalteema, lipueelnõu tervikuna aga Eesti suur võimalus, mis võib anda tööd palju rohkematele Eesti ettevõtjatele kui vaid laevaomanikud.

Põhiküsimus on lipuriigi registriga seotud teenuste konkurentsivõime

Eelnõu koostamisse ja aruteludesse kaasatud osapooled möönavad, et tegemist on kompleksse ja nüansirohke valdkonnaga, kus huvigruppidel on küll ühine üllas eesmärk, kuid detailides erinevad ja kohati vastandlikud huvid. Eelnõu arutelu ja vastu võtmist kammitseb ka käimasolev valimisvõitlus, mõned opositsioonis olevad reformierakondlased näeksid meeleldi, et üks oluline koalitsioonilepingu punkt jääks ellu viimata.

Põhieesmärk on Eesti lipu konkurentsivõime globaalses merenduses

Jaanus Rahumägi hinnangul võiks laevade Eesti lipu alla toomise eelnõu täies mahus rakendamine tuua riigieelarvesse kuni 300 miljonit eurot lisatulu aastas. „See on Eesti suur võimalus. Me ei tohi takerduda teadmatusse või poliitilistesse kemplemistesse. Põhiküsimus on lipuriigi registriga seotud teenuste konkurentsivõime,” rõhutas Rahumägi.

Ka Veeteede Ameti arendusosakonna juht Eero Naaber tunnistas, et tegelikult võiks meremeeste tulumaksumäära ja lipuriigi atraktiivsuse suurendamist eraldi käsitleda: „Tonnaažimaks ja meremeeste töötasude erirežiim on ühe paketi osad, mille eesmärk on muuta Eesti laevandus konkurentsivõimelisemaks. Sisuliselt ei ole nad omavahel seotud, saaks rakendada ka vaid ühte või teist. Eraldi ei annaks nad siiski Eesti majandusele sama mastaabiga efekti. Tonnaažimaks on alternatiiv ettevõtte tulumaksule ning on suunatud sellele, et Eestisse tuleksid laevanduse kaldaettevõtted. Meremeeste töötasude erirežiim on suunatud sellele, et laevad tuleksid Eesti lipu alla.”

Laevaregistri teenused ja kaldaettevõtted

„Laevaregister ei ole kellegi erabisness, see on rahvusvaheline riiklik äri. Lipud ja maksud on riigieelarvesse raha toomise viis,“ rõhutas Rahumägi.

„Kaitsen India ookeanil ja Lääne-Aafrika rannikul maailma suurimaid laevandushiide ja olen kursis maailma laevandust vaevavate probleemidega, eriti lipuriikide konkurentsi, protseduure, bürokraatiat ja registreid puudutavaga. Isegi kui mõni laevaregister on täna elektrooniline, on asjaajamine raske ja aeganõudev. Laevafirmades on eraldi osakonnad, kes lipunõuetega tegelevad. See suur kulu. Rahvusvahelises laevanduses on konkurents ülitihe, turvalepinguid sõlmides vaidleme laevafirmaga mõnesaja dollari üle.

Merendus on globaalne äri ja konkureerida tuleb üleilmselt. Suurkliendid on riikideülesed korporatsioonid, kes ei vaata rahvust ega lipuvärvi, vaid efektiivsust. Eestil on unikaalne instrument e-residentsus ja võime IT-maailmas kiiresti kohaneda. Laevaregistris võimaldaks see laevafirmadel hoida kokku sadu tuhandeid aastas.

Eesmärk peab olema 1000 laeva lipu alla