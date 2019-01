Huaweist sai võimumängude püssirohutünn

Eelmisel nädalal vahistati Poolas Huawei müügidirektor Wang Weijing, kellele esitati süüdistus Hiina heaks luuramises. Wang, kes on varem töötanud ka Hiina konsulaadis Gdańsk, vastutas kohalikus Huawei harus IT- ja kommunikatsioonitehnika müügi eest riigiasutustele, mis on kõrgendatud riigipoolse järelvalvega ärivaldkond.