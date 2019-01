Elektritakso lahkus kuu aega tagasi Tallinnast, pildudes kriitikanooli kindlustusseltside hinnakirja pihta. Nüüd selgub, et taksofirma petab ise kindlustusseltse, et saada soodsamaid lepinguid. Kogu skeem tuleb välja majandustegevuse registrist, kuhu on märgitud taksode sõidukikaardid. Elektritaksode puhul ilmneb aga, et sõidukikaartidest on kindlatel perioodidel mõneks ajaks loobutud, näiteks oktoobri lõpust novembri alguseni. Seda tehakse selleks, et kanda taksod registrist maha enne kindlustusleppe sõlmimist, et kindlustada taksod tavaliste sõidukitena. Hiljem lisatakse samad autod registrisse taksode alla tagasi.