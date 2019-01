Konkurendid ei plaani LHV eeskujul ettevõtluskontot pakkuda

“SEB on jooksvalt uurinud klientide huvi ettevõtluskonto vastu. Täna on huvi olnud väike,” ütles SEB Balti digitaalse müügi juht Edward Rebane BNS-ile. Tema sõnul pöörab pank palju tähelepanu digitaalsete teenuste arendamisele, mille vastu on huvi suurem. “Alates 2018. aastast pakume mobiilirakendust ettevõtetele, tagasiside klientidelt on olnud väga positiivne,” lisas Rebane.