Ministeerium kavatseb toetada tööstuste digitaliseerimist

Meede avatakse tänavu suvel ning see kestab 2020. aasta lõpuni. 1,2 miljoni euro suuruse eelarvega meede on mõeldud nende tegevuste elluviimiseks, mis osutuvad vajalikuks vastavalt digitaliseerimise ja automatiseerimise meetme raamides koostatud ettevõtte digitaliseerimise teekaardile, ütles MKM-i avalike suhete nõunik Mihkel Loide BNS-ile.

Samas rõhutas ta, et ministeerium valmistab nimetatud meedet praegu ette, mistõttu pole kõik detailid veel paigas ning need võivad muutuda.

MKM-i majandusarengu osakonna juhataja Kaupo Reede on varem öelnud, et riigil on tänavu IKT arenguprogrammist plaanis toetada piloottehaste meedet, kust saavad toetust kolm kuni neli tööstusettevõtet, mis on valmis läbima täieliku digitaliseerimise ja automatiseerimise.