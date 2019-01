Galerii: Maakri tänavale hakkab kerkima 95-meetrine kõrghoone

Capital Milli tegevjuht Igor Mölder ütles mullu BNSile, et hoone ehitusmaksumuseks võib hinnanguliselt kujuneda umbes 20 miljonit eurot, kuid see võib muutuda.

Tornimäele rajatava kõrghoone Skyon autoriks on Eestis ja rahvusvaheliselt tunnustatud KOKO arhitektid, kes on teiste rajatiste kõrval näiteks EXPO 2000 Eesti paviljoni autorid.

«Tornimäe on asukohana eriline ja prestiižne, mis seab igale uuele hoonele kõrged ootused. Meie ambitsioon on neile mitte ainult vastata, vaid tuua siia kvaliteet, mis kujuneks uueks standardiks,» lisas Neemelo.

Capital Milli teatel on Skyon ideaalne valik väikestele ettevõtetele, kes soovivad ajakohaseid, kvaliteetseid ja mõistliku töökohahinnaga südalinna bürooruume. Maja üüripind on kokku 8200 ruutmeetrit. Hoone 2.–4. korruse üüripind on kokku 1813 ruutmeetrit, mis teeb need sobivaks just suuremate ettevõtete jaoks. Torniosas alates 5. korrusest algavad tüüpkorruste üüripinnad suurusega 302 ruutmeetrit.