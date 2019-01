Põhjala kolis ja pani vana pruukikoja müüki

«Oleme uues pruulikojas tööd alustanud. Meie soov on vana pruulikoda müüa töötava üksusena,» ütles Põhjala Brewing AS-i juhatuse liige Enn Parel BNS-ile. Põhjala tootis vanas pruulikojas umbes 500 000 liitrit õlut aastas, kuivõrd ettevõte võtab Pareli sõnul vanast tootmishoonest viis õlletanki kaasa, siis on müüdava pruulikoja tootmismaht umbes 350 000 liitrit aastas.

Pruulikoda asub Nõmmel, aadressil Serva tänav 28. Tootmise ja lao pind on 650 ruutmeetrit ning kontoripinda 30 ruutmeetrit. Kinnistul asub kaev, kust saab põhjavett. Pinna üür on 4 eurot ruutmeetri kohta.

Pruulikoda on valmis sissekolimiseks peale sanitaarremonti ja lubade kordaajamist. «See on pruulikoda, kus oleme tootnud kõik oma auhindu võitnud õlled, mis on meid maailma 100 parima pruulikoja sekka viinud,» lisas Parel.