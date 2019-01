Eesti juurtega ärimees loobus 520eurosest lastetoetusest

Valkas elav väikeettevõtja Aivo Vars on isa poolt eestlane, kuid ema poolt lätlane. Kolme lapse isana võiks ta end registeerida piirilinna Eesti ossa Valgasse ning saada laste ja suurpere toetust ühtekokku 520 eurot. Ta pole seda aga teinud, vahendas Läti uudisteportaal TVNET. Tema hinnangul oleks see ebaeetiline - tal on Valkas oma äri ja ta peab end linna patrioodiks.