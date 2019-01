Sadamapidajad sunnitakse koostööpartnerite järel nuhkima

Eelnõu puudutab vaid neid sadamaid, mis on lisatud Euroopa transpordivõrgustikku TEN-T, millisteks Eestis on Tallinna Vanasadam, Paldiski Lõunasadam, Muuga, Paljassaare, Rohuküla, Heltermaa, Kuivastu, Virtsu, Pärnu ja Sillamäe sadamad.

Eelnõu seletuskirjas on öeldud, et see on koostatud EU määruse 2017/352 rakendamiseks.