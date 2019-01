Neivelt iseloomustab veidi aega enne jõule Pocopays täiskohaga turundusjuhina tööle asunud Järvanit väga tubli ja targa mehena. Järvan jäi Neiveltile silma ETV saates «Suud puhtaks», kus too rääkis, et fonditootlusi tuleb võrrelda palgakasvuga. See mõte polnud pensionisüsteemi suhtes samuti äärmiselt kriitilisele Neiveltile endale pähe tulnud ja mõjus tema sõnul nagu sõõm värsket õhku.