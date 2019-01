Lääne ettevõtete ind Venemaal on raugenud

Sellised sammud teevad Venemaal tegutsevad Euroopa ettevõtted üksjagu murelikuks. Nad kardavad, et USA võib Venemaa vastaseid sanktsioone karmistada ja Brüssel olemasolevaid sanktsioone pikendada, vahendab Financial Times.

Euroopa Ettevõtjate Assotsiatsiooni esimees Frank Schauff rääkis lehele, et hiljutine intsident Kertši väinas oli ettevõtjate jaoks ehmatav. «Siinsed Lääne ettevõtted kahtlemata peatavad investeeringud ja need, kes tahtsid siia tulla, muutuvad ettevaatlikumaks ja lükkavad plaanid edasi,» kõlas tema lühikokkuvõte.

Kuigi ta möönis, et Euroopa Liidu ja Venemaa suhted pole eriti head, pole need ka ülemäära halvad. Sellises olukorras vaadatakse äraootavalt eelkõige USA poole. «Kõik, mida USA Venemaa suunal otsustab, kas kehtestada uusi sanktsioone või neid vähendada, mõjutab otseselt ka Euroopa käitumist,» ütles ta.

Euroopa Liit on Venemaa suurim kaubanduspartner, moodustades peaaegu poole riigi ekspordist. Samuti troonivad Venemaale tehtud suurimate välisinvesteeringute hulgas Euroopa ettevõtted, olgu nendeks autotootjad, pangad või jaemüügifirmad.

Samas on viis aastat kestnud sanktsioonid nende enesekindlust murendanud ja pannud ettevõtted küsima: kas ja kuna see kõik läbi saab. Seetõttu on mitmed Euroopa riigid üritanud Venemaal suunal lobistada ja oma ettevõtetele paremad tingimused välja kaubelda. Schauffi sõnul toimuski poolte vahel 2018. aastal oluline lähenemine, kuid soojenevatele suhetele tõmbas koheselt vee peale Venemaa jõudemonstratsioon Kertši väinas