Soome ärimees läks Pealtnägija ajakirjanike vastu kohtusse

Autiot pahandas Pealtnägija ajakirjanike Mihkel Kärmase ja Anna Pihli lugu möödunud aasta novembri algusest, kus lahati muuhulgas Autio äritegevust Eestis, teda puudutavat kuriteokahtlustust ja mehe koostööd Soome Keskerakonnaga seotud Noorsoofondiga. Loo kese oli aga küsimus, kas Keskerakond võis saada oma Toompeal asunud kontori müügist suuremat tulu seoses sellega, et oli võimul samal ajal pealinnas.

Autio sai aasta alguses Harju Maakohtus ka esimese punktivõidu, kui tema hagi võeti menetlusse ja kohtunik käskis Pealtnägijal saade veebist maha võtta.

Pealtnägija saatejuht Mihkel Kärmas ütles Soome rahvusringhäälinug portaalile Yle, et hagi esitamine oli nende jaoks täielik üllatus. Kui saade novembris eetrisse läks, olevat Autio põgusa kommentaari andnud. «Pärast seda polnud tükk aega midagi kuulda, kuni enne jõule saime kraesse massiivse ja hoolikalt ette valmistatud hagi,» selgitas Kärmas.

Kuigi ERRi on aeg-ajalt ikka kohtusse kaevatud, on antud juhtum siiski ebatavaline, kuna Autio hages personaalset ka ajakirjanikke Kärmast ja Pihli. «See on esimene taoline juhtum ERRi ajaloos,» märkis Kärmas.

Saatejuhi sõnul süüdistatakse neid 18 valeväite esitamisest. Kärmas on kindel, et neist 15 on aga sellised, mida nad pole isegi maininud. «Näiteks tuuakse hagis välja, et me oleme öelnud, et Autio vastu on algatuatud kolm kriminaalasja. Me ei ole seda kunagi väitnud,» kinnitas Kärmas.

Nagu öeldud, pidi ERR kohtu sunnil saatelõigu veebist eemaldama. Kärmast paneb enim muretsema see, et nad ei tohi edaspidi mis tahes informatsiooni Autio kriminaaluurimise kohta avaldada.

Kärmase sõnul on ebaloogiline ka see, et hageti just Pealtnägijat, kuna sisuliselt sama materjal Autio tegevuse kohta on ilmunud ka teistes meediaväljaannetes nii Soomes kui Eestis.

Siiski suhtus Kärmas hagisse rahulikult. «Ajakirjandus, mida teeme, on korralik ja usaldusväärne. Seetõttu me vastutame oma sõnade eest,» ütles ta. «Kuigi see on täiendav peavalu, on ka kohtus käimine osa meie tööst.»

Yle proovis tabada ka ärimees Autiot, kuid mees ei soovinud väljaandele kommentaari anda.