Eestlaste IT-firma avab New Yorgis nutikassaga kommipoe

Iga aasta jaanuaris New Yorgis toimuval maailma suurimal jaekaubanduse tarkvaralahenduste messil esindab sel aastal ainsana Eesti äritarkvara ettevõtteid Erply, kes esitleb messil oma uut iseteeninduskassat. Uue kassa katsetamiseks avab Erply messil kolmeks päevaks tasuta kommide poe, kus läheb jagamisele 5000 pakki maiustusi.

Aasta algus tõi Erplylt mitu head uudist. Ettevõte kolis oma New Yorgi kontori uutesse ruumidesse, suuremale pinnale. Ning häid sõnumeid on Erplyl ka jaeäride jaoks: äsja sai valmis iseteeninduskassa ning eelmise aasta lõpust on olemas ka mobiilikassa koos mobiilsete maksete toega, esialgu iOS telefonidele. Mõlema kassaga saab lähemalt tutvuda ka messil.

Iseteeninduskassa ehk nutikassa on jaekaubanduses jõuliselt koha sisse võtnud ning kogu maailmas lähevad jaeketid ja kauplused selle innovatsiooniga järjest enam kaasa. Erply nutikassa (nagu ka kogu Erply tarkvara) on eriti turvaline ja töökindel, sest põhineb pilvetehnoloogial. Kui aga internetiühendust pole, töötab kassa müügiprotsessi katkestamata edasi võrguta režiimis.

Messi korraldaja NRF ehk National Retail Federation on maailma suurim jaekaubandusega seotud ettevõtete ühendus, millel on üle 18 000 liikme – kauplused, müüjad, teenusepakkujad ning tehnoogia- ja tarkvaraloojad. Tänavusel messil on kohal üle 37 000 osaleja ligi 100 riigist. Messi kolme toimumispäeva jooksul, 13.–15. jaanuaril, saab lisaks väljapanekutele osaleda veel konverentsidel, töötubades ja kohtumistel ning toimuvat kajastavad kohapeal kõik suuremad meediakanalid.

Erply osaleb NRFi suurmessil viiendat aastat järjest. Selle aasta ürituse märksõnadeks on näiteks jaeäri tehnoloogilised uuendused, omnikanali-kaubandus ja muutunud tarbijakäitumine. Suurema tiimiga on tänavusel messil kohal näiteks Apple, Amazon, Gap, H&M, Ikea, Levi Strauss & Co, Macy’s, Nike, Nordstrom, Ralph Lauren, Target, Home Depot ja Walt Disney Parks and Resorts Merchandise.