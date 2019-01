EVA-316 toob Pärnu Sadamale 600 tuhande eurose abi

Veeteede Amet teatas, et talvine jäämurdetööde periood Pärnu ja Liivi lahel on algamas. Alates tänasest aitab kaubalaevu Pärnu Sadamasse sisse ning sealt välja seda piirkonda varemgi teenindanud mitmeotstarbeline laev EVA-316. Taotluse jäämurdja kasutamiseks tegi Pärnu Sadama kapten Viktor Palmet, kes ütles Pärnu Postimehele, et küsimus pole niivõrd jää paksuses, vaid et edelatuul pressib jäätükid kokku ja see võib laevu takistada. Laevadele on jäämurdja teenus tasuta, maksma ei pea ka Pärnu Sadam, jäämurdja kulu katab Eesti riik.