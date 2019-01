Suured maksupettused: 30 miljonit riisunud kütuseärimees pääses kergelt

Postimees reastas hiljuti 21. sajandi kümme suurimat ja keerulisimat maksupettust, mille pärast on riigil saamata jäänud üle 40 miljoni euro. Edaspidi on võimalik kõiki lugusid lugeda ühe kaupa ja tasuta Postimehe veebist.

Selle asemel et mitmesaja miljoni eurose tehingu pealt riigile käibemaksu tasuda, pandi teenitud raha hoopis metalli ja väärismetalli alla, mida osteti Eesti ja välismaa ettevõtetelt. Probleem oli aga selles, et mingit metalli tegelikult ei ostetud, vaid ostuarved olid võltsitud, et tekitada võimalus sisendkäibemaks riigilt tagasi küsida. Kõik skeemi varifirmad ja raha liikumine nende vahel olid Belokrõlovi kontrolli all.