Ametnik: ettevõtjad peavad mugavustsoonist välja tulema

Tallinnas toimunud Eesti tööstuse ümarlaual tõdesid nii riik kui ettevõtjad, et Eesti tööstusettevõtted vajavad lähiaastatel tõuget digitaalsete tehnoloogiate kasutusele võtmisel, et maailmas toimuva tööstusrevolutsiooniga õigeaegselt kaasa minna.

Kaupo Reede sõnas, et kuna kõik ressursid on ammendunud, peavad ettevõtjad tootmise suurendamiseks kasutusele võtma uusi tehnoloogiaid ja panema uued ja olemasolevad seadmed omavahel nutikalt suhtlema. «See aga nõuab ettevõtjatelt mugavustsoonist välja tulemist,» märkis ta.

Reede märkis, et IKT arenguprogrammist on riigil sel aastal plaanis toetada piloottehaste meedet, kust saavad toetust 3-4 tööstusettevõtet, mis on valmis läbi viima täielikku digitaliseerimist ja automatiseerimist. «Eesmärgiks on tekitada Eestis pilootlahendusi, mis oleksid eeskujuks teistele valdkonna ettevõtetele ja mis aitaksid luua tööstusettevõtetes reaalseid toimivaid digitaalseid lahendusi,» rääkis Reede.