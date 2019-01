Autotootjaid ähvardab täiuslik torm

Hiljuti teatas suur USA autotootja Ford, et koondab Euroopas tuhandeid töötajaid. India omandis autofirma Jaguar Land Rover andis sel nädalal teada, et koondatavate töökohtade hulk küündib lausa 4500ni. Ilmselt ei jää need autotööstuses viimasteks kärbeteks, vahendab Bloomberg.

Põhjuseid on palju. Üks neist kindlasti Ühendkuningriigi lahkumine Euroopa Liidust, mis suurendab turgudel ebakindlust ja häirib kaubavahetust Suurbritannia ja mandri-Euroopa vahel. Nii Jaguar kui ka Ford toetuvad olulisel määral Ühendkuningriigi turule, mistõttu on nad leppeta Brexiti puhul eriti haavatavad. Aga ka teistel autotootjatel pole kergem.

Bloombergi analüütik Steve Man ütles, et Brexit võib olla sissejuhatuseks sellele, et autotootjad hakkavad ühinema. «Tuleviku autode kõrged arendus- ja tootmiskulud, aga samal ajal vanade autode langevad müügimahud on eelduseks liitumistele, mis aitavad kulusid kokku hoida,» märkis ta.

Lisaks Brexitile on märgata ka Euroopa majanduskliima jahenemist. Eeskätt torkavad silma suurima majanduse Saksamaa probleemid, kus kasv jäi mullu prognoosidele kõvasti alla. Oma osa mängisid siin ka Saksamaa autotootjad, kes ei suutnud karmimate heitmenõuete tule all toime tulla. See vähendas kasvõi Volkswageni müüki nii Euroopas kui üle maailma.

Liiga palju revolutsioone korraga

Globaalselt ähvardavad traditsioonilist autotööstust karmistuvad keskkonna- ja emissiooninormide nõuded. See sunnib ettevõtteid kõvasti investeerima elektri- ja hübriidautode arendamisse. Teine megatrend on see, et inimesed kasutavad üha enam sõidujagamisplatvorme nagu Uber ega näe põhjust autot omada.

Frankfurdi privaatpanga Bankhaus Metzleri analüütik Juergen Pieper ütles, et autotööstuses on praegu liiga palju revolutsioone korraga. «See ei ole hea kokteil,» lisas ta.

Veel üks oht paistab Aasiast. USA-Hiina kaubandussõda on viinud esimest korda 20 aasta jooksul Hiina automüüjate tulemused langusse. See tähendab, et Hiina ei pruugi enam globaalset autotööstust august välja tirida nagu pärast möödunud majanduskriisi.