Eesti 200 majandusprogramm: kõik riigifirmad börsile ja pensionärid maksudest vabaks

Eesti 200 ambitsioon on muuta Eesti peakorterite maaks. See tähendab, et Eesti riigi majandust peaksid iseloomustama tugevad rahvuslikul kapitalil põhinevad globaalsed ettevõtted. Teine oluline põhimõte on ettevõtjate usaldamine, mis peab riigi tegevuses välja paistma.