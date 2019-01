Tallinna Sadama reisijate arv purustas rekordi

«Meil on hea meel, et vedellasti operaatorid on sõlminud uusi kokkuleppeid ja suutnud kasvatada mahte, hästi on käima läinud ka Muuga-Vuosaari ro-ro liin. Reisijate arvu osas saavutasime 11. aastat järjest rekordi,» rääkis Kalm pressiteate vahendusel.