Nissani eksjuht sai kraesse veel kaks süüdistust

Ghosni advokaat Motonari Otsuru lubas peatselt taotleda Ghosni vabastamist kautsjoni vastu. Samas tunnistas ta, et kuna usalduse raske rikkumine on Jaapanis väga tõsine süüdistus, siis jääb Ghosn tõenäoliselt vahi alla kohtuprotsessi alguseni. See võib omakorda olla kuue kuu kaugusel, lisas Otsuru.