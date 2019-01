Praegu on maailma rikkaim inimene Jeff Bezos, kelle vara väärtus on Bloombergi arvutuste järgi 137 miljardit dollarit. Kui summa pooleks jagada, jääks kummagi vara väärtuseks 68,5 miljardit dollarit. Sellega tõuseks MacKenzie Bezos maailma rikkaimaks naiseks, tõugates esikohalt L’Oreali asutaja Eugène Schuelleri lapselapse Franç​oise Bettencourt Meyersi, kelle vara väärtus on 45,7 miljardit dollarit. Ühtlasi saaks temast jõukuselt viies inimene planeedil; praegu kuulub see positsioon Zara asutajale Amancia Ortegale.