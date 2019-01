Valgevene tahab importida naftat läbi Balti sadamate

«Võib leppida kokku, et see on meie ühisnafta, mida me töötleme moderniseeritud Navapolatski naftatehases. Seda enam, et meil on selles osas isegi mõningaid võimalusi,» märkis president uudisteagentuuri BelTA vahendusel.

«See küsimus on meil alati «kuumas» reservis. Tänase päeva seisuga on kõige tululikum kindlasti Vene nafta. Kuid see kaotab oma tululikkust aasta aastalt, läheneb maailmaturuhinnale. Pole saladus, et mõnel aastal tarnisime muud naftat Baltimaade kaudu. Need kanalid ei ole külmutatud. Me seirame neid võimalusi alalises režiimis. Täna on need olemas,» ütles ta.