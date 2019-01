Sõõrumaa investeerib nutikasse turvaärisse 2 miljonit

«Siiani on turvateenuste tehnoloogiline areng teistest teenussektoritest maha jäänud. Täna me näeme, kuidas interneti, tehisintellekti ja jagamismajanduse põhised tehnoloogiad turvavaldkonda lähiaastatel oluliselt mõjutavad. USS Security arendusmeeskonnal on käsil väga innovatiivsed ja huvitavad arendusprojektid, millega tahame nendes uutes valdkondades saada turuliidriks Eestis ja minna ka välisturgudele. Selle eesmärgi nimel ma ettevõttesse investeeringi,» ütles USS Security suuromanik Sõõrumaa.