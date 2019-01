LHV tõi turule ettevõtluskonto

«Ettevõtluskonto on olnud pikalt oodatud uus teenus. Usun, et Eestis on palju ettevõtlikke inimesi, kellele see võimalus võiks sobida ja kes võiksid endale ettevõtluskonto avada. Ettevõtluskonto on hea näide sellest, kuidas pangateenuste ja riigisüsteemide ühisel arendamisel saab teha uuenduslikke lahendusi, mis muudavad inimeste asjaajamist lihtsamaks ja bürokraatiavabamaks. E-tuvastusega kliendiks tulles on võimalik inimesel avada Ettevõtluskonto isegi pangas käimata,» ütles LHV Panga juhatuse esimees Erki Kilu pressiteate vahendusel.