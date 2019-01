Viisitamm viis aastat tagasi: Simsoniga musta raha jagamine oli igapäevase töö osa

«See oli igapäevane töö osa, mida ma siin ikka kirjeldan,» vastas Viisitamm palvele rääkida lähemalt oma toona Eesti Päevalehes ilmunud väidetest, et partei kontorisse jõudis alatasa suuri summasid sularaha, millele nad Simsoniga erakonna tarbeks kasutuse leidsid.

Sularaha oli kuni 10 miljonit krooni

«Mina saan rääkida sellest perioodist, kui ma erakonna büroos töötasin ehk siis aastatest 2002-2005,» ütles Viisitamm, rääkides ajast, mil ta enda väitel koos Simsoniga parteikontoris sularahapakke jaotas.

«Kokkuvõttes jääb sularaha osa ilmselt viie ja kümne miljoni krooni vahele.» Ta selgitas, et raha pärines Eesti ettevõtjatelt ja vahel anti see ka otse tema kätte. Selle paigutamiseks oli kaks varianti: tasuti partei arveid või leiti inimesed, kelle kaudu see annetustena erakonna kontole tagasi tuli. Viisitamme hinnangul pole kümne miljoni kroonini küündiv summa väga suur. «No aga pikk periood ka ja vaatame, mitmed valimised sinna perioodi on jäänud. Loomulikult ei tegelenud me seal kümne ja kahekümne tuhande krooni kaupa nende asjadega,» ütles ta.

Lisaks Simsonile ja talle endale tegeles Viisitamme sõnul tundmatu päritolu rahaga ka erakonna esimees. Sama skeem jätkub usaldusväärsete inimestega Poliitiku väitel toimis tema kirjeldatud rahastamisskeem Keskerakonnas nii enne kui pärast tema ametiaega tegevsekretärina ja jätkub tõenäoliselt ka praegu. «Mul on seda äärmiselt raske hinnata ja kindlasti õiguskaitseorganite teravdatud silm on seda vähendanud, aga ma arvan, et pigem kasutatakse äärmiselt usaldusväärseid inimesi,» vastas ta küsimusele, kas skeem on nüüdseks lõppenud. See, et Kadri Simson igasugust seotust musta rahastamisega eitab, Viisitamme ei üllata.

«Kas see tuli meile kellelegi üllatusena? Keskerakonnas ongi kombeks kõike eitada, ka selliseid asju, mis on ilmselged ja kõigile arusaadavad,» ütles ta. Poliitiku sõnul pole tal toimunust rääkides midagi karta, sest seadust ei rikutud. «Toonane seadus lubas annetada erakonnale raha, mis ei kuulu sulle. Kui näiteks mõni riigikogu liige minult või Kadrilt saadud raha erakonnale edasi annetas, ei ole ta küll tegelenud mingisuguse rikkumisega,» leidis ta. Miks Viisitamm varem Simsoni ja enda tegevust ei avalikustanud? «No pole küsitud. Ma ei ole kindlasti eriline vilepuhuja, üritan ikkagi organisatsioonile lojaalne olla,» põhjendas ta.

Simson: Viisitamme väited ei vasta tõele

Kadri Simson avaldas pressiteate, milles ütles, et tema ei ole koos Viisitammega suures koguses tundmatut päritolu sularaha käidelnud. «Ma pole kunagi vaidlustanud rahakassa olemasolu büroos, kuid selles sisalduv raha on olnud selgetest allikatest ja dokumenteeritud,» teatas Simson.

«Sularaha koguse suhtes on selge aruandlus ka erakonna majandusaasta aruandes, millest selgub, et näiteks eelmise aasta lõpus oli sularaha kassas 6449 eurot.» «Kolm kevadet tagasi võtsin ma Viisitammelt üle Pärnu piirkonna juhtimise. Ma olen pidanud korrastama temast mahajäetud segadusi piirkonna eelarves ja kogema sellest alates temapoolset mustamist. Erapooletu pilguga vaatlejad saavad aru, et rünnak kaks nädalat enne valimisi ütleb rohkem tema kui minu kohta,» jätkas Simson. «Tarmo Lausingu ja Henri Kaselo väited on saanud minu poolt ammendavad selgitused, lisaks on need ümber lükanud ka endine finantssekretär Ain Seppik,» lõpetas ta.