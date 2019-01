Valitsus eraldas miljoni Alexela huvides Kiviõli maade omandamiseks

2017. aastal oli Põhja-Kiviõli II karjääris aktiivset tarbevaru 13,8 miljonit tonni, millest maakasutusõiguse alal 5,8 miljonit tonni. Ülejäänu asub vaidlusalustel kinnistutel, kus põlevkivi varu suurus on ligikaudu 8,5 miljonit tonni, millest 8 miljonit tonni on kaevandatav.

Riigi maksutulu varu kaevandamisest ja töötlemisest on ligikaudu 55 miljonit eurot.

Maade omanik on Nikolai Reismanile kuuluv N.R. Energy. Firma juhatuse liikme Ahto Tisleri sõnul oleks nad nõus maatükist 5 miljoni euro eest loobuma. Varem on N.R. Energy otsinud ka võimalust maal ise põlevkivi kaevandada.

Vaidluse üks põhjus on küsimus, kas ja kuidas mõjutab maa väärtust selle all paikneva maavara olemasolu.

«Põlevkivi, nagu ka muud loodusressursid on põhiseaduse kohaselt rahvuslik rikkus. Samas, kahtlemata mõjutab kinnistute all maapõues asuv põlevkivi kinnistute väärtust, kuna ühel kasumit teenival äriettevõttel on antud kinnistute vastu nii suur huvi,» märkis Tisler.