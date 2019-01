Saaremaa suurimasse päikeseparki võib tulla bitcoin'i-kaevandus

Päikeseparkide rajamisega tegeleva ettevõtte Helioest koostatud projektis märgitakse, et seadmetest genereeritud elektrienergia suunatakse esmalt hoonesiseste tarbijate varustamiseks ning ülejääk jaotusvõrku.

Saarte Häälele on vihjatud, et päikesepargist saadava elektri abil on olnud plaanis käivitada krüptoraha bitcoin’i kaevandamine.