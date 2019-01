Venemaa kvoodivaba elekter solgib Eesti turgu

Elektriturul on kujunenud uus olukord, kus CO2 emissioon on aastaga kallinenud viis korda, 25 euroni tonni kohta. Kuivõrd fossiilse elektri müügihind on 50 euro kandis megavatt-tunnist, siis üle poole selle maksumusest moodustab saastetasu CO2 heitmete eest.