Amazoni asutaja abikaasa võib saada lahutusega maailma kõige rikkamaks naiseks

Jeff Bezosi varade väärtuseks on Bloombergi miljardäride indeksi andmetel 137,2 miljardit dollarit, mis teeb temast maailma kõige rikkama inimese. Varade võrdse jagamise puhul, mis on lahutuste puhul USAs kõige tavalisem praktika (juhul kui pole mingit eraldi lepingut), saab MacKenzie Bezos omale 69 miljardi dollari väärtuses varasid.

Praegu on maailma kõige rikkaim naine kosmeetikafirma L’Oreal asutaja lapselaps Francoise Bettencourt Meyers, kelle varade väärtuseks on 45,6 miljardit dollarit. Peaaegu kõik miljardäride indeksi kuuluvad naised on saanud oma varanduse läbi lahutuse või surma. 66st indeksis olevast naisest on vaid kuus teeninud oma varanduse ise võrreldes 313 mehega.

Kuna peaaegu kogu Bezosite 137,2 miljardi dollari suurune varandus eksisteerib Amazoni aktsiate näol, siis saab MacKenzie Bezosist ilmselt ka ettevõtte suuromanik. Jeff Bezosile on siiani kuulunud 16 protsenti Amazonist ehk siis ligikaudu 79 miljonit aktsiat, mille väärtuseks on umbes 130 miljardit dollarit.

Teisena kõige suurem osalus kuulub Amazonis hetkel investeerimisfirmale Vanguard, kelle käes on kuus protsenti ettevõtte aktsiatest. Kui Bezosid jagavad lahutuse korral oma aktsiad võrdselt, siis saab MacKenzie omale kaheksa-protsendise osaluse, mis on Vanguardist suurem. Kas see ka nii läheb, pole muidugi veel selge.