Maksulõksus metsaomanikud loobuvad maast

Puidumüügikeskuse juhi Einar Rannula sõnul on küttepuidu hind Eestis rekordkõrgusel. «Praegu on tihumeetri hind 33 ja 35 euro vahel ehk ligi veerandi võrra kõrgem kui aasta tagasi,» rääkis Rannula. Ta lisas, et metsaomanikele meeldib puiduhinna tõus kindlasti, kuid küttepuu ostjale mitte. Samas suurusjärgus on kahe aastaga tõusnud palgi hind ning paberipuit on lausa kaks korda kallim kui 2016. aasta alguses.