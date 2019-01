Soome läheb üle elektrilaevadele

Finferriesi tegevjuht Mats Rosin kinnitas, et akutoitel elektrilaeva esimese liiniaasta kogemus lubab järgmisele karmile Põhjala talvele muretult vastu minna. Rosini sõnul usub ta, et kohalikel parvlaevaliinidel​ on tulevik​ Elektra-sarnaste laevade päralt ning lisas, et ühendades Elektra veoseadmed Falco isesõitva laeva tehnoloogiaga, sünnib täiesti uus parvlaevaliik, mis saab tulevikus saarestikuliinidel valdavaks nii Soomes kui ka kaugemal.