Graafik: Läti piiriäärsed viinapoed teenivad mühinal

Võtame näiteks 2015. aasta lõpus alustanud Alko1000, ärinimega ET Invest SIA, mida võib pidada Läti piirikaubanduse pioneeriks. Kui esimese tegevusaasta käive oli 17,2 miljonit eurot, siis 2017. aastal kasvas see üle kahe korra, küündides ligi 40 miljoni euroni, selgub majandusaasta aruandest.

Samas kasum moodustas sellest vaid 165 000 eurot. See näitab, et viinapoodide läbimüük on küll tohutu, kuid juurdehindlused pigem väikesed: õllepurgi või viinapudeli müügist jääb näppude vahele tilluke osa.