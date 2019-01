Utilitase hiigelpreemia lõi maksude laekumise lakke

28. novembril ostis Austraalia investeerimisfond First State Eesti suurima kaugküttefirma, Kristjan Rahule kuuluva Utilitase. Tehingu hind oli 320 miljonit eurot. Ostu tõttu maksis Rahu ettevõtte kõigile 263 töötajale 50 000 eurot preemiat. Kui maksud maha arvestada, jäi neile kätte 30 000 eurot.

Kokku kulus Utilitasel preemiale ligi 13 miljonit eurot, mis kajastus selgelt novembri kuu maksude laekumises. Näiteks sotsiaalmaksu tasuti 269,4 miljonit eurot, mida on 11,8 protsenti rohkem kui aasta varem. Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna analüütiku Kadri Klaose sõnul oli põhjuseks just Utilitase müük ja sellega kaasnenud kingitus. Nende mõju oli sotsiaalmaksule umbes 4,3 miljonit eurot – tasumise kasv ilma selleta oleks olnud 10 protsenti.

Keskmise töötasu kasv kiirenes 9,5 protsendile ja töötajate arvu kasv 2,2 protsendile. Töötajate osakaal tööealisest rahvastikust püsis 59,3 protsendil, mis on ajalooline kõrgtase.

Töötajate arvu kasv oli novembris suurim finants- ja kindlustuse sektoris, 10,2 protsenti. Suuremates sektorites, kus on vähemalt 35 000 töökohta, lisandus novembris töökohti kõige enam haldus- ja abitegevustes ning ehituses, vastavalt 5,7 ja 3,8 protsenti.

Palgafondi kasv oli jaanuarist novembrini kiireim finants- ja kindlustustegevuses, kus kasv oli tegevusalade kiireim juba ka oktoobris ning nüüd kiirenes see veelgi, 20,4 protsendini. Siin oli jällegi põhjuseks Utilitas müügiga välja makstud preemiad. Teisel kohal on info ja side sektor, kus palgafondi kasv ulatus 13,7 protsendini. Suurematest sektoritest olid esil veel ehitus ja haridus vastavalt 12,5- ja 12protsendilise kasvuga.

Käibemaksu tasuti novembris 195,8 miljonit eurot. Seda on 5,3 protsenti ehk 10 miljonit eurot enam kui 2017. aasta samal kuul. Üheteistkümne kuuga on käibemaksutulu kasvanud kokku 8,8 protsenti, kuid võrreldes aasta esimese poolega on novembri kasv väiksem. Tulu aluseks olnud novembri maksustatav käive kasvas peamistes tegevusvaldkondades kokku võrreldes eelmise aastaga 5,1 protsenti. Käibemaksu laekumise kasv tugineb eelkõige jaemüügile, mille nominaalkasv oli üheteistkümne kuu kokkuvõttes 7,1 protsenti ning vastab ühtlasi kasvutempole aasta tagasi.