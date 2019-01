Hinnang: Putin valetas Eesti kohta

Tema selgitusel Eesti liitumine Mandri-Euroopa sagedusalaga hoopis langetab võrgutasusid, kuna suur osa investeeringuid, mis oleksid vajalikud ka Venemaa võrgus edasi töötades, on võimalik teha Euroopa Ühenduse Rahastu (CEF) toel. «Seega need kulud meie tarbijate võrgutasusse ei lähe.

Eestis on sünkroniseerimiseks vaja uuendada olemasolevad kaks ühendust Lätiga ja ehitada juurde kolmas uus ühendus. Uue ühenduse ehitus algas just hiljuti ja Eesti elektritarbija raha ei kulu selleks investeeringuks sentigi,» rääkis Veskimägi. «Ka vanad Narva piirkonnast algavad ja Valga kaudu Lätti kulgevad liinid saame tänu sünkroniseerimise projektile uuendada suuresti euroraha toel ja seeläbi kujuneb nende uuendamine elektritarbija jaoks odavamaks võrreldes olukorraga, kus nende renoveerimiseks tuleks kasutada üksnes Eesti elektritarbija raha,» ütles ta.

Sünkroniseerimise esimeses etapis teostatakse investeeringud, mis on vajalikud võrgu tugevdamiseks riikide sees. Kolm Balti süsteemihaldurit esitasid oktoobris CEF-ile ühise taotluse 432 miljoni euro saamiseks, millest Eesti osa on 187,7 miljonit eurot. «See raha kulubki eelkõige kahe olemasoleva Eesti-Läti ühenduse uuendamisele. Sünkroniseerimise investeeringute teise ja kolmanda vooru üksikasjad selguvad hiljem. Nende sisu ei ole praeguseks kokku lepitud,» rääkis Veskimägi.

Sünkroniseerimiseks vajalike investeeringute teise etappi kuuluvad muuhulgas ka sageduse hoidmiseks vajalikud investeeringud ja kolmandasse etappi projekti edasises käigus kokku lepitavad investeeringud, sealhulgas need, mis on vajalikud Leedu ja Poola võrkude ühendamiseks.

Venemaa president Vladimir Putin rääkis Kaliningradi väisates, et Balti riikide lahtiühendamine Vene elektrivõrgust tõstab nende riikide elanike maksukoormust. «Viimastel aastatel oleme pühendanud palju tähelepanu energiatarnele ja energiajulgeolekule Kaliningradi oblastis, seoses Euroopa Liidu plaaniga eemaldada Balti riigid Vene elektriringist ja muudel põhjustel,» sõnas Putin tseremoonial, millel kuulutati välja marssal Aleksandr Vassilevski nimelise LNG ujuvterminali projekt. «Aga need on nende firmad ja nende maksumaksjate raha, mis sellesse investeeritakse,» sõnas Vene riigipea.