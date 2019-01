Tallinna börs rõkkab

Seejuures on kõigest seitsme tehinguga kõige enam tõusnud PRFoodsi akstia lausa 7,2 protsenti 0,67 euroni. Üle kolme protsendi on kasvanud ka Tallinna Kaubamaja ja Tallinna Vesi. Rohleises on ka Harju Elekter, Arco Vara, LHV, Silvano, Tallinna Sadam ja Ekspress Grupp. Miinuspoolel kedagi polegi.