Tammist: põhimaanteed tuleb ehitada kolmerealisteks

«Kuigi on kujunenud poliitiliseks dogmaks, et kõik põhimaanteed tuleb ehitada neljarealisteks, on see minu arvates liigselt kallis ja ajamahukas investeering. Erakonnad eeldavad, et kõik valijad ootavad 2+2 põhimaanteid ja nii ei ole julgust teisi alternatiive pakkuda. 2+2 teed on liiklejatele mugavamad peamiselt just seetõttu, et seal on võimalik arendada suuremat kiirust. Samas 2+1 lahendus tagaks nii piisava liikumiskiiruse kui ka ohutuse,» ütles minister sotsiaalmeedia vahendusel.