Margus Kastein valiti Hiiumaa sadamaid haldava sihtasutuse nõukogu juhiks

Hiiumaa vallavolikogu otsustas möödunud aasta viimasel istungil ühendada sihtasutused Kärdla Sadam ja Hiiumaa Sadamad, ühtse sihtasutuse tegevuse eesmärgiks on majandada ja arendada Kärdla, Orjaku ning Sõru jahi- ja väikelaevade sadamaid. Sihtasutuse aasta lõpus kogunenud nõukogu valis esimeheks Margus Kasteini.

“Mul on väga hea meel, et Margus nõustus hakkama Hiiumaa sadamate sihtasutuse nõukogu esimehe kohale,” ütles SA Kärdla sadam nõukogu senine juht, Hiiu vallavolikogu esimees Aivar Viidik, “Margusel on pikaajaline juhtimiskogemus, lisaks visioon ja teotahe, mida sadamate arenduse juures parimal moel rakendada.”