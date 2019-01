USA ja Hiina pikendasid kaubanduskõnelusi

Kummagi riigi valitsus ei ole avalikustanud mingeid üksikasju, kuid Aasia aktsiaturud kerkisid uudise peale, et algselt kahele päevale kavandatud kõnelusi pikendati.

Trump astus Hiinaga kaubandussõtta juulis, tõstes tariife Hiina kaupadele, vastusena kaebustele, et Hiina varastab USA firmadelt tehnoloogiat või survestab neid seda üle andma vastutasuks ligipääsu eest Hiina turule.

Trump kirjutas teisipäeva õhtul Twitteris, et «kõnelused Hiinaga kulgevad väga hästi». Hiina riiklik ajaleht Global Times aga oli eelnevalt hoiatanud Washingtoni, et too ei nõuaks läbirääkimistel Hiinaga liiga palju.