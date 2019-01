Maailmapank hoiatab tumedate pilvede eest globaalse majanduse kohal

Pank prognoosib selle aasta globaalseks majanduskasvuks 2,9 protsenti ja 2020. aasta kasvuks 2,8 protsenti. Majanduskasvu maha jahtumine puudutab eelkõige rikkaid riike, eriti USAd, kuid ka eurotsooni, Jaapanit ja Hiinat. 2021. aastaks on USA majanduskasv aeglustunud prognooside järgi pea poole võrra. Kui 2018. aastal oli Ühendriikide majanduskasvuks 2,9 protsenti, siis 2021. aastal on see vaid 1,6 protsenti.

2021. aastaks on Hiina majanduskasv maailmapanga prognooside järgi kuus protsenti. Tegu on endiselt üpris tugeva kasvuga, kuid 1980 - 2010 perioodil kasvas Hiina majandus aastas keskmiselt 10 protsenti. Raporti koostanud analüütiku Franziska Ohnsorge sõnul on Hiina majanduskasvu aeglustumine paljuski taotluslik, sest riik tahab rohkem panustada pikaajalisse stabiilsesse kasvu.

Peamiseks riskiks on raporti hinnangul maailmamajandusele USA ja Hiina kaubandussõda, mis nõrgestab rahvusvahelist kaubavahetust tervikuna. Kahe maailma suurima majanduse poolt kehtestatud imporditollid mõjutavad maailmapanga hinnangul kuni 2,5 protsenti globaalsest kaubavahetusest. Kui kõik seni ähvardatud tollid sellel aastal samuti ellu viiakse, siis see protsent kahekordistub.

Aeglustuv majanduskasv Hiinas ohustab ka paljusid arengumaid, kes ekspordivad sinna energiat ja metalle, mida hiiglaslik riik ostab tavaliselt kokku üüratutes kogustes. USA ja Hiina moodustavad kahepeale kokku ligemale 20 protsenti golbaalsest kaubandusest ja umbes 40 protsenti kogu maailma SKTst. Kui nende kahe riigi majandused kannatavad, siis kannatab kogu maailm.

Positiivsest küljest ei prognoosi maailmapank mitte kumbagile riigile majanduskriisi, kuigi mitmed börsianalüütikud on USAle just seda ennustanud. Pank leiab, et just börsid on muutunud maailmamajanduse murekohaks. Kui USA tõstab uuesti intressimäära või kui dollar muutub ühel hetkel äkki järsult tugevamaks, siis võib see anda tõsise hoobi arenevatele majandustele.

Brexit ohustab raporti sõnul eelkõige riike, kes ekspordivad suurel määral Euroopasse. Kui Suurbritannia ei saavuta mitte mingisugust lahkumislepet EL-iga, siis võib see anda löögi nii Briti- kui ka eurotsooni majandusele. Euroopa majandusega tihedalt seotud Põhja-Aafrika riigid saaks seda samuti omal nahal tunda. Samuti kannataks EL-i mitte kuuluvad Ida-Euroopa riigid.