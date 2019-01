Maailma kõige rikkam inimene juhib nüüd ka maailma kõige väärtuslikumat firmat

Amazoni väärtus möödus esmaspäeval Microsoftist ning pärast teisipäevast ühe-protsendist aktsiatõusu on ettevõtte väärtuseks 810 miljardit dollarit. Microsofti väärtuseks on hetkel aga 790 miljardit dollarit. Amazoni aktsia on selle aasta esimese kuuga tõusnud juba ligemale 10 protsenti.

Jeff Bezos, kellele kuulub 16 protsenti Amazonist, on Forbesi andmetel juba ise väärt 135 miljardit dollarit. Lisaks Amazonile kuulub talle ka kosmoserakette arendav firma Blue Origin ja mainekas USA meediaväljaanne The Washington Post. Bezosi varade väärtus on ligemale 40 miljardit dollarit suurem, kui maailma teisena kõige rikkamal inimesel, kelleks on Microsofti üks asutajatest Bill Gates.

Huvitaval kombel ei tähenda Amazoni tõus maailma kõige väärtuslikumaks ettevõtteks veel siiski seda, et ettevõte on saavutanud oma ajaloo kõige väärtuslikuma seisu. Möödunud septembris ületas Amazoni väärtus korraks triljoni dollari piiri, kuid viimastel kuudel aset leidnud börsilanguste tõttu on aktsiate väärtus kahanenud tippseisuga võrreldes ligemale 20 protsenti.

Veel mitte kuigi kaua tagasi hoidis maailma kõige väärtuslikuma ettevõtte tiitlit Apple, mille väärtus ulatus möödunud sügisel 1,1 triljoni dollarini. Praeguseks on iPhone'i valmistaja väärtus langenud tippseisuga võrreldes lausa 35 protsenti. Apple'i väärtuseks on hetkel 710 miljardit dollarit, mis teeb sellest maailma neljandana kõige väärtuslikuma ettevõtte.