Selle aasta alguses jõustus rahvastikuregistri seaduse muudatus, mille tulemusena kustutati rahvastikuregistrist elukohaandmed neil inimestel, kel need olid märgitud vaid linna või valla täpsusega. Algul pidi kustutamine toimuma kohe 1. jaanuaril. See aga ajas kohalikud omavalitsused ärevile. Nimelt määratakse just aasta esimese päeva seisuga kindlaks kohalikku omavalitsusse registreeritud elanike arv, mille põhjal arvestab maksu- ja tolliamet omavalitsusse laekuvat füüsilise isiku tulumaksu ja mille alusel arvestatakse tagatisfondi suurust. Tegemist on omavalitsuste suurima tuluallikaga ja seetõttu on iga elanik arvel.