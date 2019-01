Ilusas automüügiäris läks sagimiseks

Viimane poolaasta on Eesti autoturul ülevõtmiste poolest seninägematult rikas olnud. Näiteks ostis Renault’ ja Dacia edasimüüja City Motors septembris Fakto Auto, mis on Nissani ametlik edasimüüja. Peugeot’ ja Hyundai edasimüüja Auto Forte läks detsembris United Motorsi kätte. Uue aasta alguses tuli uudis, et üks Eesti suurimaid automüüjaid Amserv võõrandab Opelite ja Peugeot’de müügiga tegeleva tütre Ascar Auto.

Üks Amservi omanik ja juht Raivo Kütt selgitas, et automüügifirmade käsi on viimasel ajal väga hästi käinud, mistõttu on kogunenud raha, et äri korrastada ja tulevikuks positsioone kindlustada.