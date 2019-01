Kohus väänas Danske rahapesus kahtlustatava kinnisvarale kopsaka hüpoteegi

Kokku pea 193 000 euro ulatuses kinnisvara arestimine viitab sellele, et Agnevštšikov teenis kuritegeliku skeemi käigus vähemalt sellesama summa ulatuses kriminaalset tulu. Teenitud tulu võib olla muidugi oluliselt suurem, sest prokuratuuri kohaselt arestiti lisaks kinnisvarale ka sularaha, pangakontodel olevat raha ja autosid.

Lisaks Agnevštšikovile on praeguseks kinnisturaamatus hüpoteegid seatud ka endisele Danske privaat- ja välispanganduse divisjoni juhi Juri Kidjajevi naise nimele kuuluvale majale ja endiste töötajate Olga Tšetverikova ning Anna Kurilenko korteritele. Seatud hüpoteekide suurus on vastavalt 218 560 eurot, 29 606 eurot ja 427 000 eurot.

Kümneliikmeline töötajate seltskond teenis mitteresidentide tehingute pealt ka ise kasu: prokuratuur on praeguseks konfiskeerinud 1,5 miljoni euro jagu väidetavalt kuritegelikku vara.

Kinnistusraamat näitab, et ka teisegi kahtlustatavate kinnistutele on tehtud kinnistamisavaldus. Tõenäoliselt tähendavad needki hüpoteeke, kuid neid pole veel jõutud registrisse sisestada. Näiteks leiab kinnistamisavalduse märke ka Mihhail Murnikovile kuuluva viie korteri juurest. Sama märge on ka Marko Tederile kuuluva põllumaa juures.