Eesti Panga juht: krüptoraha sureb peagi välja

«Mull on juba hakanud lõhkema ning võib-olla me peaksime lihtsalt jälgima, kui kaugele see kollaps läheb ning mis alles jääb, kuni oleme jõudnud uutmoodi tasakaaluni,» rääkis keskpanga president Riias toimunud konverentsil.

«Ma arvan, et paari aasta pärast vaatame me tagasi ja ütleme, kuidas me küll jõudsime olukorrani, kus me sellist muinasjuttu uskusime,» lisas ta.

Hansson märkis, et võimud peaksid krüptoraha puhul tegelema investorite kaitsmisega ning seejuures rõhutas ta ka seda, et krüptoraha saab kasutada ebaseaduslikuks tegevuseks.

Lisaks leidis ta, et kui seosed virtuaalse vara ja reguleeritud finantssektori vahel hakkavad suurenema, siis võivad esile kerkida ka finantsstabiilsust puudtavad küsimused.