Kolm firmat noolib riigi autode suurhanget

Pakkumuse esitasid SIA Unicredit Leasing Eesti filiaal, AS Swedbank Liising ning ühispakkumuse esitasid ka AS SEB Liising ja selle tütarfirma AS Rentacar. RTK soovib otsused hanke osas teha lähinädalatel, ütles keskuse kommunikatsioonispetsialist Piret Maiberg BNS-ile.