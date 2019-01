Samsung ennustab hiiglaslikku kasumi kukkumist

Konglomeraadi hinnangul kujuneb möödunud aasta viimase kolme kuu ärikasumiks 10,8 triljonit vonni (9,7 miljardit dollarit), mis on varasema aasta sama kvartali 15,5 triljoniga võrreldes 29-protsendine kukkumine. Tegu oleks esimese kvartali-põhise langusega viimase kahe aasta jooksul. Samsung teatab oma finantstulemustest millalgi hiljem sellel kuul.

Samsung on teatanud viimase 18 kuu jooksul muudkui rekordilistest kasumitest, sest internetiga ühendatud seadmete üha laialdasem levik on kasvatanud nõudlust mälukiipide järgi ja lükanud nende hinnad üles. Eduka kiibiäri kõrvalt on vähenenud nõudlus aga nutitelefonide, sülearvutite, serverite ja muu tarbijaelektroonika järgi.