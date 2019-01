Finantskuritegudes süüdistatav Nissani eksjuht: mind peetakse õigusvastaselt kinni

Jaapani prokuratuur süüdistab autotööstuse üheks kõige mõjuvõimsamaks isikuks tituleeritud Ghosni finantskuritegudes, mille hulka kuuluvad oma sissetulekute tegeliku suuruse varjamine, nende aladeklareerimine ning Nissani varade ebaseaduslik omastamine. Ghosn eitas kohtus kõiki süüdistusi ja ütles, et tema pikk kinnipidamisaeg on õigusvastane.

Istungi olid kokku kutsunud Ghosni advokaadid, kes nõudsid selgitusi, miks on 64. aastast meest juba nii pikalt kinni peetud, sest ta vahistati algselt 19. novembril koos Nissani teise tippjuhi Greg Kellyga, kes on nüüdseks kautsioni vastu vabastatud. Süüdistused ette lugenud kohtunik Yuichi Tada tõi pika kinnipidamise põhjusena välja ohu, et Ghosn võib vabadusse pääsemise korral riigist põgeneda või moonutada asitõendeid.

Ghosni pikalt vahi all hoidmine on saanud rahvusvahelise kriitika osaliseks, sest teda on hoitud Tokyo põhjaosa kinnipidamiskeskuses väikses kütteta kongis, kus ta on kurtnud külma ja riisikeskse menüü üle. Tunnistajate sõnul nägi Ghosn teisipäeval kohtus palju kõhnem välja ning tema juuksed olid muutunud märksa hallimaks. Autotöösturi poeg Anthony Ghosn ütles Prantsuse väljaandele Journal du Dimanche, et tema isa on kaotanud Jaapani vangistuses kehakaalust üle 10 kilo.