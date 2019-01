Peter Vesterbacka tutvustas Ratasele ja Simsonile tunneliprojekti

Ministrid osutasid kohtumisel, et erasektori initsiatiiv ja huvi on tähtsad, teatas BNS-ile valitsuse pressiesindaja. Samuti on Eestile väga oluline, et projekt tehtaks Eesti ja Soome valitsuste osalusel. Tunneli ehitamine peab toimuma Euroopa Liidu põhimõtete ning reeglite järgi ja kõiki keskkonnamõjusid arvestades.