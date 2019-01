Eestis registreeritud krüptoplatvorm lubab kaubelda USA aktsiatega

Coins Marketplace Technologies OÜ tegevusaadressiks on märgitud Roosikrantsi 2. Ettevõte asutati 2017. aasta detsembris Eesti firmafarmi KRM Holdingu poolt ning menetlusdokumentide kättesaamiseks pädevaks isikuks on samuti märgitud KRM Agent OÜ. Ettevõtte omanik on Iisraeli kodanik Limor Patarkazishvili ja juhatuse liige samuti Iisraelist pärit Hagay Elyakim.

Bloomberg kirjutas neljapäeval, et digiteeritud aktsiad võivad pakkuda investoritele lisaväärtust, sest nendega saab kaubelda ka siis, kui turud on suletud, osta ja müüa on võimalik ka aktsiate osasid ning see võiks võimaldada aktsiatele ligipääsu ka välismaa investoritele, kes teisiti USA aktsiaturgudele ei pääse.