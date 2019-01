TS Laevad võib Saaremaa ja Hiiumaa teenindamiseks soetada uue parvlaeva

"Meil on kaheksa aastat veel minna lepingu lõpuni. Kas meil on mõtet prahtida lisalaev või leida mõni alalisem lahendus, seda just tellijaga arutame. Kui oleks alalisem lahendus, oleks meie paindlikkus veel suurem, saaksime lisada laeva kohe. See suvi näitas, et prahitud varulaev jäi kai äärde ja tööd tegi tegelikult Regula, mis sõitis liini. Meil on vaja niiöelda lisalaeva. Või liinilaeva ja Regula oleks lisalaev," rääkis Kalm ja lisas, et prahtimine ei ole ka lihtne ega odav teenus.